Covid: 811 casi a Xi'an, Cina in ultimo focolaio

(XINHUA) - XI'AN, 28 DIC - Ieri a Xi'an, capoluogo della provincia di Shaanxi nella Cina nord-occidentale, sono stati segnalati 175 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, portando a 811 il numero totale di contagi locali nell'ultimo focolaio emerso il 9 dicembre.

Dei nuovi casi, 69 sono stati trovati attraverso i test molecolari di massa e 105 tra le persone in quarantena in luoghi designati, uno è stato rilevato quando il paziente è ricorso alle cure mediche, secondo quanto emerso in una conferenza stampa tenuta oggi dal governo municipale di Xi'an.

Le autorità sanitarie della città hanno lanciato la quinta serie di test molecolari di massa a mezzogiorno di ieri, nel tentativo di rilevare il maggior numero possibile di infezioni.

Fino a mezzogiorno di oggi, più di 12,3 milioni di cittadini sono stati testati grazie all'impiego di 5.077 punti di raccolta dei campioni e più di 31.000 persone preposte a questa attività.

Per cercare altre infezioni, le autorità sanitarie di tre distretti di Xi'an eseguiranno test molecolari all-inclusive una volta al giorno a partire da oggi.

Le autorità di Xi'an hanno aggiornato le misure di controllo e di prevenzione dell'epidemia a partire da ieri, ordinando a tutti i residenti di rimanere in casa e di non incontrare altre persone se non per sostenere i test molecolari. (XINHUA)