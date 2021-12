Cina: trovate sculture rupestri Buddha di epoca Tang

(XINHUA) - TAIYUAN, 28 DIC - Circa 100 sculture rupestri che raffigurano il Buddha nella provincia dello Shanxi nella Cina settentrionale sono riemerse dopo che gli archeologi hanno rimosso la terra e le pietre che le avevano coperte. Lo ha reso noto l'istituto provinciale di archeologia.

La rupe si trova sulla riva orientale del fiume Fenhe, 7 km a sud-ovest della città di Huozhou nello Shanxi.

A partire dalla dinastia Tang (618-907 d.C.), le opere sono state scolpite lungo la parete di roccia lunga circa 30 metri, con la più alta situata a circa 11 metri di altezza.

Nel sito sono presenti 300 sculture di Buddha in totale racchiuse in oltre 70 nicchie, circa un terzo delle quali sono riemerse dopo gli ultimi scavi, come ha dichiarato Bai Shuzhang, che fa parte del personale dell'istituto.

Bai ha affermato che le statue forniscono informazioni importanti per studiare l'evoluzione delle tecniche di scultura Tang. (XINHUA)