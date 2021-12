Cina: scoperto nell'Hebei antico sito vinicolo

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 28 DIC - Un'antica azienda vinicola di vasta scala risalente alla tarda dinastia Ming (1368-1644) e all'inizio della dinastia Qing (1644-1911) è stata portata alla luce nella provincia settentrionale cinese dell'Hebei.

L'istituto provinciale per i reperti culturali e l'archeologia ha fatto sapere oggi che in un cantiere del distretto di Taocheng, a Hengshui City, sono state rinvenute a inizio marzo botti per produrre il vino. L'ente ha poi lanciato un'indagine archeologica e operazioni di scavo tra agosto e novembre.

Su un'area di circa 3.000 metri quadrati sono stati portati alla luce pozzi, campi di essiccazione, alambicchi sotterranei e un gran numero di reperti tra cui pezzi di ceramica, articoli in metallo, vetro e conchiglie, ha spiegato Hu Qiang, alla guida della squadra archeologica.

Gli archeologi hanno affermato che il sito di produzione del vino risale alla fine delle dinastie Ming e all'inizio delle dinastie Qing, fino agli anni '50. È l'unico sito vinicolo risalente a un periodo successivo alla dinastia Yuan (1271-1368) a essere riportato alla luce nel nord della Cina.

La disposizione, la struttura e le dimensioni del sito sono rare in Cina e ciò, secondo gli archeologi, gli conferisce un elevato valore in termini di ricerca storica e culturale.

