Cina: satellite di monitoraggio inizia a trasmettere

(XINHUA) - PECHINO, 28 DIC - Ha iniziato a trasmettere con successo dati a terra alla China Remote Sensing Satellite Ground Station, il satellite ZY-1 02E lanciato nello spazio di recente, ha riferito la Chinese Academy of Sciences (Cas).

La stazione di terra, situata nel distretto di Miyun a Pechino, ha seguito e ricevuto i dati downlink dal satellite ottico di 5 metri in due operazioni di ricezione, che sono durate rispettivamente circa nove e cinque minuti. È stato raccolto un totale di 159 GB di dati in condizioni operative normali, secondo l'Aerospace Information Research Institute del Cas.

Il satellite per monitorare le risorse è stato lanciato dal centro satellitare di Taiyuan nella provincia settentrionale dello Shanxi domenica. Formerà una rete insieme a un altro satellite simile, lo ZY-1 02D, lanciato il 12 settembre 2019, per servire settori quali la prevenzione dei disastri, la protezione dell'ambiente, lo sviluppo edilizio e dei trasporti.

(XINHUA)