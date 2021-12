Cina: 'qui si parla solo in inglese, please'

(XINHUA) - HEFEI, 28 DIC - Per Su Min, 63 anni, passeggiare per 20 minuti fino a una biblioteca locale per partecipare al club di inglese ogni settimana è diventata una routine.

In una stanza dell'Anhui Provincial Library nella città di Hefei, capoluogo della provincia dell'Anhui in Cina orientale, Su e decine di anziani siedono in cerchio, parlando a ruota libera, solo ed esclusivamente nella lingua di Shakespeare.

"Abbiamo promesso di parlare solo inglese invece che cinese durante quest'ora e mezza", ha spiegato Su, aggiungendo che anche se non hanno una pronuncia standard e una capacità di espressione perfetta, si sentono rilassati e a loro agio in questo club.

Proprio come Su, la maggior parte dei membri sono pensionati e provengono da tutti i ceti sociali. Con un'età media di oltre 60 anni, si riuniscono qui per la loro passione per l'inglese.

"Ho lavorato in biblioteca per quasi 40 anni e sono affezionato a questa lingua. Dopo aver visto il club per i giovani e le persone di mezza età, mi sono chiesto perché non crearne uno per gli anziani?" ha raccontato Zhou Qingping, 69 anni, fondatore del club. (SEGUE)