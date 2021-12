Cina: 'qui si parla solo in inglese, please' (3)

(XINHUA) - HEFEI, 28 DIC - Mei Xinhui, 38 anni, bibliotecaria e insegnante volontaria, è rimasta colpita dalla passione di questi anziani per l'apprendimento: "Non mi sarei mai aspettata una tale perseveranza e diligenza. Attraverso l'apprendimento dell'inglese, hanno una vita più colorata dopo la pensione e possono conoscere il mondo da prospettive diverse".

Negli ultimi anni, il gruppo è passato da una dozzina di membri a quasi 120, che hanno gradualmente imparato a parlare di vari argomenti, tra cui lo shopping, le cure mediche, i viaggi.

Grazie al club, molti possono sfruttare l'inglese nella propria vita quotidiana.

"Prima, ero preoccupato quando viaggiavo all'estero perché non riuscivo a capire l'inglese, figuriamoci a parlarlo. Ora, sono molto più fiducioso perché posso facilmente passare la dogana, fare shopping da solo e parlare tranquillamente con persone della mia età all'estero", ha ammesso Su.

Zhou ha detto che imparare l'inglese non solo aiuta queste persone a migliorare la lingua orale, ma offre loro anche l'opportunità di conoscere culture diverse e acquisire saggezza: "La mentalità occidentale è molto diversa dalla nostra.

Imparando questa nuova lingua, riusciamo ad aprire la nostra mente e conoscere meglio il mondo". (XINHUA)