Cina: 'qui si parla solo in inglese, please' (2)

(XINHUA) - HEFEI, 28 DIC - Questa idea è stata rapidamente messa in pratica dopo aver parlato con i suoi amici e gli impiegati della biblioteca. "Un dipendente che si sta specializzando in inglese si è offerto di fare da insegnante e abbiamo tenuto la prima sessione una mattina presto del 2018", ha ricordato Zhou.

Il primo passo è sempre difficile. "L'argomento del primo incontro era il saluto. Anche se sembra semplice, per i principianti più anziani come noi, non lo è affatto. Ci è voluto molto tempo per ricordare le parole e parlare correttamente", ha continuato Zhou, aggiungendo che la perseveranza e il duro lavoro sono la chiave per imparare una nuova lingua.

Oltre a questo club offline, è stato anche creato un gruppo online dove i membri possono condividere le loro esperienze di apprendimento e dove l'insegnante si rende disponibile ad aiutarli in qualsiasi momento.

Anche il numero crescente di insegnanti volontari, tra cui professori delle scuole medie e stranieri, dà un forte sostegno al club.

Li Dazhong, 74 anni, professore di inglese con quasi 50 anni di esperienza nell'insegnamento, si è offerto di aiutare gli studenti brizzolati: "Insegno loro principalmente i caratteri fonetici e la grammatica. Ci mettono molta passione nell'imparare l'inglese. Per quanto mi riguarda, insegnare è imparare". (SEGUE)