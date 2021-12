Cina: piano sviluppo attrezzature settore sanitario

(XINHUA) - PECHINO, 28 DIC - La Cina ha presentato oggi un piano di sviluppo per il settore delle attrezzature mediche durante il periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025), come parte degli sforzi volti a sostenere la sanità pubblica.

Pechino mira ad accelerare l'integrazione degli strumenti informatici nel settore delle attrezzature mediche entro il 2025, creando robot medici e piattaforme sanitarie digitali.

Il piano, rilasciato congiuntamente da 10 dipartimenti governativi, descrive inoltre le misure per lo sviluppo di attrezzature mediche volte a sostenere l'assistenza agli anziani basata sulla comunità, rispondendo attivamente alla strategia nazionale per l'invecchiamento della popolazione.

Il settore delle attrezzature mediche della Cina ha assistito a una crescita robusta negli ultimi cinque anni, con una scala di mercato che ha raggiunto gli 840 miliardi di yuan (circa 131,81 miliardi di dollari) nel 2020. (XINHUA)