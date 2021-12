Cina: la ricetta di un ambiente imprenditoriale sano

(XINHUA) - PECHINO, 28 DIC - All'inizio di questo mese, il massimo pianificatore economico cinese ha pubblicato una lista di 18 casi tipici di governi e autorità locali che creano barriere di mercato illegali, frenando la concorrenza leale.

La lista è la prima del suo genere compilata dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, in seguito alla quale saranno intensificate le indagini sulle violazioni del regime di accesso al mercato basato su liste negative e sarà stabilito un sistema di rendicontazione regolare delle violazioni tipiche.

I casi riguardano alcuni governi e autorità locali che, tra gli altri, erigono barriere di accesso al mercato, aggiungendo ulteriori licenze amministrative, imponendo oneri amministrativi illegali e chiedendo alle imprese di creare filiali in loco.

L'ente ha precisato tramite una dichiarazione che le irregolarità in tutti i 18 casi sono state rettificate.

La lista negativa per l'accesso al mercato agisce da importante 'semaforo' per i capitali al punto d'ingresso del mercato, delinea settori, campi e attività off-limits per gli investitori e contemporaneamente dà il via libera a tutte le altre aree.

La lista negativa per l'accesso al mercato e la lista negativa per gli investimenti esteri danno origine insieme a un sistema legale unificato per l'accesso al mercato in Cina. Sia gli investitori nazionali che quelli stranieri devono solo consultare la lista negativa per sapere se possono investire nei loro settori e campi.

Secondo Guo Liyan, ricercatore presso la Chinese Academy of Macroeconomic Research, il sistema della lista negativa non è solo una parte fondamentale del moderno sistema di mercato, ma anche un mezzo importante per stabilizzare gli investimenti e le aspettative. (SEGUE)