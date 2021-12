Cina: la ricetta di un ambiente imprenditoriale sano (3)

(XINHUA) - PECHINO, 28 DIC - Lian ha notato che problemi come il protezionismo locale dovrebbero essere affrontati per sostenere il paradigma di sviluppo a doppia circolazione della Cina, in cui i mercati nazionali ed esteri si rafforzano a vicenda, con quello nazionale a fare da pilastro.

Il Paese ha inoltre formulato politiche di alto livello, tra cui l'attuazione di linee guida per migliorare l'ambiente imprenditoriale e l'emanazione della legge sugli investimenti esteri, per stabilire meccanismi a lungo termine e legittimi volti ad assicurare che i problemi affrontati non si ripetano.

Nei primi nove mesi dell'anno, la Cina ha assistito a un aumento del numero di nuove entità di mercato contribuenti.

Secondo i dati della State Taxation Administration, durante tale periodo è stato registrato un totale di 9,7 milioni di nuove entità di mercato che gestiscono attività tributarie, con un aumento del 16,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel 2020, la Cina si è posizionata al 31/mo posto tra 190 economie nella classifica della Banca Mondiale sulla facilità di fare impresa, scalando ben 60 posizioni dalla 91/ma che occupava nel 2012, come emerge da un libro bianco intitolato 'China's Epic Journey from Poverty to Prosperity' (Il viaggio epico della Cina dalla povertà alla prosperità).

Il Paese, afferma Lian, continuerà a fornire un migliore supporto e migliori servizi alle entità del mercato, a creare un ambiente di mercato equo, a proteggere i diritti di proprietà intellettuale e a coordinare gli sforzi per risolvere i problemi pratici incontrati dalle imprese. (XINHUA)