Cina: la ricetta di un ambiente imprenditoriale sano (2)

(XINHUA) - PECHINO, 28 DIC - Sottoposta a revisione di anno in anno, la lista negativa, così com'è stata formulata per il 2020, ha ridotto il numero di voci dalle 131 del 2019 a 123. Nel 2019 la lista era stata già ridotta dalle 151 voci del 2018. Il numero di voci off-limits per gli investitori esteri passerà da 33 dell'elenco 2020 a 31 nella nuova versione del 2021.

Per Meng Wei, funzionario della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, la revisione della lista negativa agevola l'accesso al mercato, stimola una concorrenza sana e promuove la migliore integrazione di un mercato efficiente con un governo capace.

L'approccio della lista negativa è solo uno degli sforzi del Paese volti a eliminare gli ostacoli sul percorso verso un ambiente commerciale orientato al mercato e basato sulla legge per tutti gli attori del mercato.

La Cina ha recentemente annunciato in un'importante riunione economica che imposterà una serie di 'semafori' per il capitale, nel tentativo di consentire a quest'ultimo di svolgere a pieno il suo ruolo tenendo sotto controllo, nel contempo, i suoi effetti negativi. In qualità di strumento cruciale per regolare il flusso del traffico, la metafora del 'semaforo' invia un chiaro messaggio sul fatto che la Cina intensificherà gli sforzi per agevolare il passaggio a un flusso di capitale ordinato e per guidarlo verso uno sviluppo stabile e sano, al fine di favorire la concorrenza leale.

Lian Weiliang, vice direttore della Commissione ha affermato in una recente intervista a Xinhua che saranno profusi sforzi per abolire i regolamenti e rettificare le pratiche che ostacolano la costruzione di un mercato nazionale unificato per garantire una concorrenza leale. (SEGUE)