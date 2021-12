Cina: +9,7% mercato della logistica in 11 mesi 2021

(XINHUA) - PECHINO, 28 DIC - Il mercato della logistica cinese ha continuato ad espandersi nel periodo tra gennaio e novembre di quest'anno, nonostante la seppure sporadica ricomparsa dei casi di Covid-19, come mostrano i dati della China Federation of Logistics and Purchasing di oggi.

Il valore totale delle merci nel settore della logistica ha raggiunto i 288.800 miliardi di yuan (45.340 miliardi di dollari) nel periodo di 11 mesi, con un aumento del 9.7% anno su anno.

La domanda delle importazioni in questo settore è aumentata.

Nonostante il calo dello 0,2% su base annua negli ultimi 11 mesi, c'è stato un rimbalzo a novembre con una crescita dell'8,9% anno su anno.

In termini di materie prime, le importazioni di carbone sono aumentate significativamente, mentre quelle di minerale di ferro, petrolio greggio, soia e altre sono rimaste basse. Le importazioni cinesi di carbone e lignite sono aumentate del 10,6% su base annua negli ultimi 11 mesi, mentre il tasso di crescita è stato del 200% nel solo mese di novembre.

Le entrate totali del settore della logistica hanno raggiunto i 10.800 miliardi di yuan negli ultimi 11 mesi, con un aumento del 15% su base annua e una crescita media biennale dell'8,2%, secondo la federazione. (XINHUA)