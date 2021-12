Cina: 635 mln dlr per lavoro persone in difficoltà

(XINHUA) - PECHINO, 28 DIC - La National Development and Reform Commission (Ndrc) e il ministero delle Finanze della Cina hanno stanziato 4,05 miliardi di yuan (circa 635,51 milioni di dollari) dai fondi del governo centrale nel 2022 per sostenere programmi che forniscono lavoro alle persone in difficoltà come forma di assistenza sociale. Lo ha reso noto oggi la Ndrc.

L'assegnazione anticipata mobiliterà 500 milioni di yuan di finanziamenti delle amministrazioni locali e sosterrà oltre 1.200 programmi di lavoro-assistenza sociale, aiutando a stabilizzare l'occupazione e ad aumentare il reddito di quasi 100.000 residenti delle zone rurali che sono usciti della povertà e dei lavoratori a basso reddito, spiega una dichiarazione sul sito web della Ndrc.

Più aiuti andranno a Henan, Shanxi e altre province colpite più duramente dalle piogge torrenziali e dalle inondazioni quest'anno.

I residenti delle zone rurali che sono stati sollevati dalla povertà e i lavoratori a basso reddito saranno incoraggiati a partecipare a questi programmi di lavoro-assistenza perché possano trovare un impiego e aumentare il proprio reddito in località vicine alle proprie residenze. (XINHUA)