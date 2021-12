A Shanghai rete di metropolitana più lunga del mondo

(XINHUA) - SHANGHAI, 28 DIC - Con due nuove linee della metropolitana destinate a entrare in funzione il 30 dicembre, la lunghezza totale della rete di Shanghai si estenderà a 831 km, consolidandone il primato di rete più estesa al mondo, secondo Shanghai Metro.

Grazie alle due nuove tratte, il numero totale di linee metropolitane completamente automatiche a Shanghai salirà a cinque, con una lunghezza operativa di 167 km, per la prima volta la più lunga al mondo in questo senso.

La nuova linea 14, con una lunghezza operativa di 38 km, è la prima linea della metropolitana completamente automatica per treni a otto vetture a Shanghai. Con 31 stazioni, dovrebbe fungere da arteria orizzontale nella metropoli. (XINHUA)