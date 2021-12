A Pechino miglioramento record qualità dell'aria

(XINHUA) - PECHINO, 28 DIC - A Pechino nel periodo gennaio-novembre a concentrazione media di Pm2,5, un importante indice di inquinamento dell'aria è sceso al livello più basso dal 2013, anno da cui vengono registrate le misurazioni.

L'indice Pm25 indica le particelle sospese nell'aria di 2,5 micron di diametro o più piccole, che possono penetrare in profondità nei polmoni delle persone e comportare gravi rischi per la salute. Nella capitale cinese l'indice è sceso a 33 microgrammi per metro cubo nei primi 11 mesi di quest'anno.

Questo valore è anche il più basso tra 28 città nella regione di Pechino-Tianjin-Hebei e nelle province vicine, come ha dichiarato Yu Jianhua, vice direttore dell'ufficio comunale di ecologia e ambiente di Pechino, nel corso di una conferenza stampa di oggi.

Il miglioramento della qualità dell'aria è stato ottenuto a seguito di misure che hanno avuto un grande impatto, tra cui la limitazione della quantità totale di emissioni di carbonio e l'intensità carbonica.

Nel 2021 le autorità di Pechino hanno imposto limiti per chi emette grandi quantità di anidride carbonica e hanno contribuito a stabilire un'alleanza volontaria per la riduzione delle emissioni di gas serra, come ha precisato il funzionario.

