Covid: Cina, 651 casi locali nello Shaanxi

(XINHUA) - XI'AN, 27 DIC - La provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi ha segnalato un totale di 651 casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale registrati dal 9 dicembre a ieri, nel corso della recente recrudescenza.

Zhang Bo, vice direttore della commissione sanitaria municipale di Xi'an, ha fatto sapere oggi in conferenza stampa che del totale, 635 casi sono stati segnalati proprio nel capoluogo provinciale.

Ieri la provincia ha riferito di 152 casi locali di Covid-19, di cui 150 a Xi'an. Di questi, 67 sono stati individuati tramite una campagna di tamponi molecolari a tappeto mentre 82 sono emersi tra i soggetti già in quarantena nei luoghi designati; infine, ha spiegato Zhang, il caso rimanente è stato rilevato quando il paziente in questione ha cercato aiuto medico.

Le autorità locali faranno del loro meglio per contenere l'attuale ondata di Covid-19 nel più breve tempo possibile con l'aiuto di misure di lockdown e fornendo sostegno ai residenti locali, ha detto Ma Guanghui, vice direttore della commissione sanitaria provinciale.

La provincia ha posto sotto osservazione medica 16.798 contatti ravvicinati primari dei casi e 34.291 contatti ravvicinati secondari.

A partire da oggi, le autorità di Xi'an hanno aggiornato le misure di controllo e prevenzione dell'epidemia, ordinando a tutti i residenti di rimanere in casa e di evitare assembramenti, ad eccezione di quando si effettuano i test dell'acido nucleico.

Da mezzogiorno di oggi le autorità sanitarie cittadine hanno lanciato il quinto round di tamponi molecolari a tappeto, nel tentativo di eliminare il maggior numero possibile di infezioni.

Il centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie ha terminato il sequenziamento dell'intero genoma di 137 casi e ha scoperto che questi sono altamente omologhi ai casi importati a bordo di un volo in ingresso atterrato il 4 dicembre. (XINHUA)