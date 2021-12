Cina:+19,8% articoli scientifici pubblicati nel 2020

(XINHUA) - PECHINO, 27 DIC - Nel 2020 la Cina ha prodotto un totale di 463.800 documenti scientifici d'eccellenza, in aumento del 19,8% rispetto al volume del 2019; è quanto emerge da un rapporto, reso noto oggi, redatto dall'Institute of Scientific and Technical Information, che fa capo al ministero della Scienza e della Tecnologia.

Secondo l'istituto, tra questi documenti, sono 216.000 quelli pubblicati su riviste internazionali.

Nel rapporto si legge inoltre che gli articoli accademici d'eccellenza, come quelli pubblicati in riviste scientifiche internazionali e nazionali, presentano fattori e citazioni di impatto elevato.

In termini di discipline, la medicina clinica ha visto il maggior numero di articoli scientifici d'eccellenza pubblicati nel 2020, per un totale di più di 71.000, seguita da chimica, elettronica, comunicazione e controllo automatico, nonché dalla biologia.

Il rapporto precisa che sette università, tra cui la Shanghai Jiao Tong University, la Zhejiang University, la Peking University e la Huazhong University of Science and Technology, sono in cima alla lista in termini di numero di articoli scientifici d'eccellenza pubblicati, ciascuna con più di 5.000 documenti. (XINHUA)