Cina: Xinjiang, cresce commercio estero con Ue

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 27 DIC - La regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, ha realizzato circa 261,8 miliardi di yuan (circa 41 miliardi di dollari) nel commercio estero con i Paesi dell'Unione Europea nei primi 11 mesi di quest'anno, con un aumento del 30% rispetto all'anno precedente, secondo quanto dichiarato oggi dalla dogana locale.

Secondo la dogana di Urumqi, le esportazioni dello Xinjiang verso l'Ue hanno toccato quota 197,9 miliardi di yuan, in aumento del 27,7% su base annua nel periodo gennaio-novembre, mentre le relative importazioni sono aumentate del 37,6% fino a raggiungere 63,9 miliardi di yuan.

Sun Tao, vice direttore del dipartimento di statistica e analisi della dogana, ha attribuito queste cifre robuste al boom dei servizi di treni merci Cina-Europa attraverso i porti dello Xinjiang, alla crescita commerciale dei prodotti meccanici ed elettrici, e all'impennata delle esportazioni di attrezzature e prodotti per l'energia pulita.

Nei primi 11 mesi, sono stati registrati un totale di 11.156 viaggi di treni merci Cina-Europa dagli interporti dello Xinjiang, con un aumento su base annua del 26,8%. Il volume totale dei trasporti ha toccato 1,1 milioni di tonnellate, in aumento del 30,2% su base annua. Aumenti significativi nel commercio sono stati registrati con Paesi quali Germania, Polonia, Paesi Bassi, Francia e Ungheria.

Durante il periodo, i porti dello Xinjiang hanno esportato 158 miliardi di yuan di prodotti meccanici ed elettrici verso l'Ue, in aumento del 32,9% su base annua, rappresentando il 79,9% delle esportazioni totali. Al contempo, i porti dello Xinjiang hanno anche registrato un aumento del 29,2% delle importazioni di prodotti meccanici ed elettrici dall'Ue, pari al 65,5% delle importazioni totali.

"Durante il periodo, le esportazioni di materie plastiche grezze, veicoli elettrici e polisilicio sono raddoppiate. Tra i prodotti ad alta intensità di manodopera esportati, gli articoli in plastica, le scarpe e i mobili hanno registrato una crescita significativa", ha dichiarato Sun. (XINHUA)