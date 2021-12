Cina: Xi'an, nuove misure per test corsi post-laurea

(XINHUA) - XI'AN, 27 DIC - A Wang Xin (pseudonimo) è stato diagnosticato il Covid-19 pochi giorni prima del suo grande momento.

Wang, che vive a Xi'an, nella provincia dello Shaanxi, in Cina nord-occidentale, era tra i 4,57 milioni di candidati ai test d'ingresso dei corsi post-laurea in Cina, in programma dal 25 al 27 dicembre di quest'anno.

A Xi'an, una megalopoli che sta affrontando una recente ricomparsa del virus, ci sono circa 135.000 partecipanti. Il capoluogo di provincia, con una popolazione di 13 milioni di abitanti, ha registrato un totale di 635 casi trasmessi localmente alle 12 di ieri (ora locale), dall'ultimo focolaio scatenato da infezioni importate il 9 dicembre.

Il 23 dicembre, solo due giorni prima dell'esame, Xi'an ha imposto la chiusura delle comunità e dei villaggi nel tentativo di contenere la diffusione del virus. Per minimizzare l'impatto su tutti i candidati, il governo della città ha deciso di tenere esami in isolamento per gli studenti in quarantena. Sono state quindi messe in atto una serie di misure innovative per assicurarne la regolare partecipazione.

Wang, che normalmente avrebbe dovuto sostenere l'esame alla Xi'an University of Architecture and Technology, lo ha fatto invece in una stanza isolata del Xi'an Chest Hospital, dove era in cura.

Alle 8 in punto di sabato, il personale della scuola ha portato le schede d'esame all'ospedale e ha assistito i medici nella supervisione del test con l'aiuto del monitoraggio video e dell'interfono. Dopo ogni prova, le schede completate sono state disinfettate, sigillate e riportate in università.