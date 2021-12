Cina: Xi'an, nuove misure per test corsi post-laurea (3)

(XINHUA) - XI'AN, 27 DIC - Xu Bin, 43 anni, è un insegnante della Xi'an International Studies University. È tra gli otto sorveglianti dell'hotel dove due candidati che hanno avuto contatti ravvicinati con pazienti positivi stanno sostenendo l'esame.

Dopo aver seguito un rigoroso corso di formazione sulla prevenzione delle epidemie e sulla sorveglianza, Xu ha effettuato il check-in all'hotel con un giorno di anticipo. A Xu sono stati forniti 15 tipi di materiali per la prevenzione delle epidemie, tra cui 48 tute protettive, 64 mascherine N95, 80 paia di guanti, oltre a otto set di matite, gomme e penne, un set per ogni studente di ogni prova. Dopo l'esame, Xu rimarrà in isolamento per una quindicina di giorni.

Sono state adottate inoltre misure volte a una maggiore prudenza. La Chang'an University ha offerto mascherine e disinfettanti per mani a tutti gli esaminandi. Il dipartimento comunale dei trasporti ha organizzato 5.000 taxi e auto attraverso piattaforme di ride-hailing per fornire passaggi ai candidati.

Le misure sono state accolte calorosamente dai cittadini.

"Non dimenticherò mai questo esame stressante ma commovente! È la dimostrazione di come il nostro Paese dia valore al talento", hanno scritto gli esaminandi sulle piattaforme di social media cinesi. (XINHUA)