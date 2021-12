Cina: Xi'an, nuove misure per test corsi post-laurea (2)

(XINHUA) - XI'AN, 27 DIC - Sono state anche predisposte delle stanze per la quarantena degli esaminati che hanno avuto contatti ravvicinati o che vivono in comunità con casi confermati.

"L'organizzazione dell'esame di ammissione ai corsi post-laurea non è mai stata così impegnativa", si legge in una lettera ai candidati pubblicata dall'autorità dello Shaanxi prima dell'esame.

Alla Xi'an International Studies University, era previsto un totale di 5.496 partecipanti all'esame, tra cui 6 identificati come contatti stretti o contatti stretti secondari di soggetti positivi e 134 provenienti da comunità che hanno riportato infezioni da Covid-19.

L'università ha destinato un edificio a sede d'esame isolata, con nove stanze allestite e 42 sorveglianti. I sorveglianti devono indossare tute protettive, mentre gli esaminandi devono solo indossare la mascherina. Gli studenti, che non possono lasciare la stanza durante la pausa pranzo, ricevono pasti gratuiti.

Ma sabato pomeriggio, il numero degli esaminandi in isolamento all'interno dell'università è improvvisamente salito a 189, poiché un villaggio vicino ha registrato nuovi casi la sera prima.

"Sono davvero grato per il piano dettagliato preparato dalla scuola. Sono stato accompagnato con l'autista alla nuova sede d'esame e guidato da volontari per tutto il tragitto", ha raccontato Zhang Zhongyuan, uno studente della Xi'an Jiaotong University. (SEGUE)