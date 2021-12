Cina: tomba dinastia Tang restaurata nello Shanxi

(XINHUA) - TAIYUAN, 27 DIC - Un'antica tomba, che presenta rari affreschi risalenti alla dinastia Tang (618-907), è stata restaurata nella provincia cinese settentrionale dello Shanxi; lo ha fatto sapere il Taiyuan Northern Qi Dynasty Mural Museum.

La tomba è stata scoperta nel 2019 a Taiyuan, capoluogo provinciale dello Shanxi, nel sito in cui ora è presente una scuola elementare e successivamente trasferita al museo per la protezione e il restauro.

Secondo l'epitaffio, il proprietario era Guo Xing, un ufficiale militare di medio livello nella dinastia Tang. Il tetto, le pareti, il materassino funebre, i corridoi e le porte della tomba erano tutti decorati con raffinati affreschi.

Questi ultimi presentavano alcuni danni, quali fenditure, avvallamenti e macchie, che sono stati riparati e, secondo il museo, per il futuro è prevista la presentazione al pubblico del monumento funebre.

È interessante notare che varie figure rappresentate negli affreschi sembrano fare il segno di una 'V' con il dito medio e l'indice.

I delicati dipinti murali rinvenuti nella tomba rivelano lo status nobile del suo proprietario e ne attestano il valore storico, artistico e scientifico, spiega Feng Gang, un ricercatore presso il Taiyuan Institute of Cultural Relics Protection. (XINHUA)