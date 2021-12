Cina: rilasciate liste negative ridotte

(XINHUA) - PECHINO, 27 DIC - La Cina ha pubblicato oggi due liste negative ridotte per gli investimenti stranieri, come parte degli sforzi volti ad aprire ulteriormente l'economia e promuovere uno sviluppo economico di alta qualità.

Il numero di voci off-limits per gli investitori stranieri sarà ridotto a 31 nella versione del 2021 della lista negativa, rispetto alle 33 della versione del 2020, secondo una dichiarazione rilasciata congiuntamente dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e dal Ministero del Commercio.

La Cina ha anche rilasciato la lista negativa del 2021 per gli investimenti stranieri nelle zone pilota di libero scambio, riducendo il numero di voci da 30 a 27.

Le due nuove liste negative entreranno in vigore il 1° gennaio 2022. (XINHUA)