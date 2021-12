Cina riduce dazi per stimolare crescita alta qualità

(XINHUA) - PECHINO, 27 DIC - Il prossimo anno un vasto numero di articoli d'importazione godrà di tariffe più basse, poiché la Cina ha apportato nuovi adeguamenti tariffari per gli accordi commerciali, che entreranno presto in vigore, nell'ambito degli sforzi volti a migliorare la qualità della vita e aumentare l'apertura.

La Commissione per le tariffe doganali del Consiglio di Stato ha annunciato all'inizio di questo mese di implementare tariffe provvisorie che sono inferiori ai tassi riservati alla nazione più avvantaggiata su 954 prodotti importati a partire dal 1° gennaio 2022. La cifra ha visto un aumento rispetto agli 883 dello scorso anno e agli 859 del 2019.

"Molte delle importazioni sulla lista sono fortemente presenti nella vita quotidiana delle persone in modo tale che le imprese straniere possano beneficiare dello sviluppo della Cina", ha detto Mei Xinyu, un ricercatore della Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation che fa capo al ministero del Commercio.

Secondo la commissione, il Paese concederà anche un trattamento a tariffa zero sul 98% degli articoli tassabili provenienti dai Paesi meno sviluppati. (SEGUE)