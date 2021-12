Cina riduce dazi per stimolare crescita alta qualità (4)

(XINHUA) - PECHINO, 27 DIC - Nell'ambito del Rcep, nel 2022 Cina e Giappone vedranno i primi tagli tariffari bilaterali sotto forma di trattamento a tariffa zero sul 24,9% degli articoli importati dal Giappone e il 55,5% degli articoli importati dalla Cina, apportando benefici alle aziende di entrambe le parti.

Secondo gli esperti l'attuale livello tariffario complessivo della Cina, che si sta avvicinando a quello di molti Paesi sviluppati e che continua a ridursi, aiuterà a facilitare il commercio globale con costi inferiori.

Nei primi tre trimestri dell'anno, secondo i dati del Wto, le importazioni di merci della Cina hanno rappresentato circa il 12% del totale mondiale, dall'11,54% del 2020. Il valore del commercio estero nazionale si è espanso del 22% su base annua raggiungendo i 35.390 miliardi di yuan (circa 5.560 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-novembre.

Secondo quanto definito dalla Central Economic Work Conference, all'inizio di questo mese, la Cina ha promesso di espandere l'alta qualità e l'apertura istituzionale, di concedere alle imprese a finanziamento estero il trattamento di quelle nazionali, di attrarre più investimenti dalle multinazionali e di facilitare l'attuazione anticipata dei principali progetti a investimento estero nel 2022.

A tal fine, oltre alla riduzione dei dazi, la Cina sta lavorando su una serie di misure, come l'abbreviazione della lista negativa per gli investimenti esteri e l'introduzione di una lista negativa per il commercio di servizi transfrontalieri nelle zone di libero scambio del Paese. (XINHUA)