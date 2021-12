Cina riduce dazi per stimolare crescita alta qualità (3)

(XINHUA) - PECHINO, 27 DIC - APERTURA DI ALTO LIVELLO I nuovi adeguamenti seguono la tendenza generale della Cina, negli ultimi due decenni, a ridurre i dazi. Il Paese ha tagliato la sua aliquota tariffaria complessiva dal 15,3% nel 2001 al 9,8% nel 2010 al fine di rispettare il suo impegno di adesione alla World Trade Organization (Wto), prima di abbassarlo ulteriormente portandolo all'attuale 7,4%.

Nei recenti sforzi verso l'apertura ad alto livello, la Cina imporrà dazi convenzionali su alcuni prodotti provenienti da 29 Paesi e regioni in conformità con gli accordi commerciali pertinenti e quelli preferenziali, con conseguente riduzione degli stessi sui prodotti provenienti da nazioni come Nuova Zelanda, Perù, Svizzera, Pakistan, Mauritius e Costa Rica.

Il Paese ha anche introdotto tariffe più basse o azzerate in conformità con gli accordi commerciali nell'ambito della Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) e il nuovo accordo di libero scambio tra la Cina e la Cambogia, che entreranno entrambi in vigore a partire dal 2022.

Mentre la Cina aveva già effettuato tagli tariffari insieme ad alcuni membri del Rcep, gli adeguamenti del 2022 hanno interessato un maggior numero di prodotti, mostrando l'impegno della nazione in termini di accordi tariffari nell'ambito del più grande patto di libero scambio del mondo, dichiara Cui Fan, un professore della University of International Business and Economics.

"La conformità della Cina alle regole commerciali nell'ambito del Rcep contribuirà a far progredire l'apertura di alto livello del Paese, e a sua volta a stimolare l'integrazione delle catene industriali, di approvvigionamento e di valore tra i membri della Partnership, iniettando slancio nella ripresa economica mondiale", ha continuato il docente. (SEGUE)