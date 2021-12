Cina riduce dazi per stimolare crescita alta qualità (2)

(XINHUA) - PECHINO, 27 DIC - PUNTARE ALL'ALTA QUALITÀ Secondo gli esperti e gli addetti ai lavori, le importazioni incluse negli adeguamenti raccontano storie di miglioramento dei mezzi di sussistenza e di aggiornamento industriale finalizzato a risultati a basse emissioni di carbonio, entrambi tratti che caratterizzano la crescita di alta qualità.

Le tariffe sui prodotti medici, come un nuovo farmaco contro il cancro e articolazioni artificiali, sono stati abbassati, a continuazione di mosse simili effettuate negli ultimi anni per ridurre i costi sanitari e sostenere la sanità pubblica.

Dal 2018, la Cina ha esentato o abbassato i dazi su due gruppi di farmaci contro il cancro, valvole cardiache artificiali e apparecchi acustici.

Anche i dazi su alcuni prodotti ittici, abbigliamento per bambini, opere d'arte, attrezzatura da sci sono state ridotte allo scopo di soddisfare la domanda dei consumatori in termini di stili di vita di qualità e sport invernali, ha precisato la commissione.

I 954 prodotti includono anche parti di automobili che aiutano a tagliare le emissioni di gas serra, nonché cavi ad alta tensione per treni ad alta velocità e componenti per celle a combustibile che dovrebbero sostenere la produzione high-tech.

Nel frattempo, a partire dal 1° luglio 2022, l'aliquota tariffaria media su 62 prodotti legati al campo della tecnologia informatica sarà ridotta dal 3,4% all'1,7%.

Queste mosse, secondo analisti e addetti ai lavori, aiuteranno a mantenere la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento nazionali, a stimolare le innovazioni e l'aggiornamento industriale, nonché ad avanzare lo sviluppo a basse emissioni di carbonio. (SEGUE)