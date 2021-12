Cina: nel Gansu apre deposito estero Uzbekistan

(XINHUA) - LANZHOU, 27 DIC - È stato inaugurato oggi nella provincia nordoccidentale cinese del Gansu un deposito estero che servirà Tashkent, in Uzbekistan, nel tentativo di facilitare il commercio transfrontaliero.

Il deposito, con uno spazio di stoccaggio totale di 9.000 metri cubi, è situato nel centro logistico doganale dell'International Land Port of Gansu (Lanzhou) e favorirà principalmente l'afflusso di merci in Cina dall'Uzbekistan.

Secondo Sun Wei, presidente della Lanzhou International Land Port Investment Development Co, Ltd., che gestisce la struttura, questa sarà inoltre utile al fine di ridurre i tempi di consegna delle merci da circa 30 giorni a tre o quattro e faciliterà il trasporto dei grandi quantitativi per le aziende.

Nell'ottobre di quest'anno a Tashkent è stato istituito a sua volta un deposito estero per la provincia del Gansu.

L'istituzione di tale struttura, ha affermato Sun, aiuterà il Gansu a raggiungere il mercato dell'Asia centrale e a facilitare il commercio e gli scambi tra le due parti. (XINHUA)