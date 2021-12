Cina: astronauti Shenzhou-13 completano seconda Eva

(XINHUA) - PECHINO, 27 DIC - Gli astronauti Zhai Zhigang e Ye Guangfu hanno completato le loro attività extraveicolari (Eva) e sono tornati al modulo centrale della stazione spaziale Tianhe, secondo quanto dichiarato nelle prime ore di oggi dalla China Manned Space Agency (Cmsa).

È la quarta attività extraveicolare per gli astronauti impegnati nella costruzione della stazione spaziale cinese, ed è la seconda dell'equipaggio della Shenzhou-13.

La Cmsa ha dichiarato che le Eva sono state un successo e che la coppia è tornata al modulo centrale alle 00:55 (ora di Pechino) dopo circa sei ore di operazioni. Hanno completato attività come il sollevamento della telecamera panoramica e il test del trasporto materiali.

Sono state anche testate la funzione e le prestazioni della cabina airlock, la cemera di equilibrio o compensazione, del modulo centrale, della tuta extraveicolare e del braccio meccanico, e sono state valutate le tecnologie relative alle stesse attività extraveicolari, oltre al coordinamento degli astronauti dentro e fuori la stazione spaziale, e il coordinamento tra lo spazio e la Terra.

L'equipaggio della Shenzhou-13 continuerà il suo lavoro in orbita per dare il benvenuto all'anno nuovo. È la prima volta che gli astronauti cinesi accolgono un nuovo anno nello spazio, ha aggiunto la Cmsa.

La Cina ha lanciato la navicella Shenzhou-13 il 16 ottobre, inviando tre astronauti in una missione di sei mesi per costruire la sua stazione spaziale. L'equipaggio ha condotto le prime Eva il 7 novembre. (XINHUA)