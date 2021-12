Cina: al via a Shenzhen 23esima China Hi-Tech Fair

(XINHUA) - SHENZHEN, 27 DIC - Ha preso il via oggi, in versione online e in presenza, la 23esima edizione della China Hi-Tech Fair (Chtf) presso lo snodo tecnologico di Shenzhen, nella Cina meridionale, mettendo in mostra una serie di prodotti e tecnologie all'avanguardia.

Tra i partecipanti alla fiera, sia virtuali che reali, vi sono un totale di 39 Paesi.

L'evento di quest'anno si concentra sui centri scientifici nazionali, sui laboratori statali chiave e sulle principali infrastrutture scientifiche e tecnologiche della Cina, nonché sugli ultimi risultati per quanto riguarda la ricerca scientifica e le tecnologie avanzate in settori che comprendono la produzione di fascia alta, i nuovi materiali, le scienze della vita e l'economia del mare.

Fan Jianping, che dirige lo Shenzhen Institute of Advanced Technology che fa capo all'Accademia Cinese delle Scienze, ha partecipato a più di 10 fiere.

Secondo quest'ultimo, la Chtf è una finestra per osservare l'innovazione scientifica e tecnologica della Cina, ed è probabile che i prodotti esposti in campi di frontiera come la biologia sintetica e la neuroscienza cambieranno, in futuro, la vita delle persone in modo profondo.

Le esposizioni in presenza dell'evento si terranno fino al 29 dicembre mentre quelle online fino al 31 dello stesso mese.

La Chtf è stata lanciata per la prima volta dal governo della città di Shenzhen nel 1999 nel tentativo di promuovere l'economia attraverso l'innovazione tecnica e da allora è un appuntamento annuale. (XINHUA)