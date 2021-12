Pechino 2022: apre centro media per non accreditati

(XINHUA) - PECHINO, 26 DIC - Il centro media di Pechino 2022 destinato ai giornalisti non accreditati sarà aperto per la registrazione online dalle ore 10:00 del 25 dicembre 2021 alle 10:00 del 10 gennaio 2022.

Oltre al centro media principale, infatti, quello non accreditato che verrà allestito presso la sala congressi del Beijing International Hotel dal 1 al 20 febbraio fornirà informazioni relative ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 per i giornalisti senza accreditamento olimpico ufficiale.

I professionisti non accreditati dovranno presentare le informazioni di iscrizione, inclusi i propri dati d'identità, le certificazioni dei media affiliati e i propri resoconti di vaccinazione completa tramite il sito ufficiale - 2022bmc.cn in cinese e 2022bmc.cn/en in inglese.

Nel corso dei Giochi Invernali, il centro media fornirà servizi in linea con il contratto di ospitalità olimpica e con le pratiche internazionali, che includono comunicati stampa e interviste.

A causa delle preoccupazioni dovute al Nuovo Coronavirus, il centro media ospiterà principalmente i giornalisti residenti che lavorano per gli uffici di Pechino dei media esteri, piuttosto che coloro che saranno a Pechino solo temporaneamente prima dell'inizio dei Giochi, salvo necessità differenti. (XINHUA)