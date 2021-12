La Cina lancia un nuovo satellite risorsa

(XINHUA) - TAIYUAN, 26 DIC - La Cina ha inviato oggi un nuovo satellite risorsa nell'orbita prestabilita dal Taiyuan Satellite Launch Center nella provincia cinese settentrionale dello Shanxi.

Il satellite risorsa ZY-1 02E è stato lanciato alle 11:11 (ora di Pechino) da un razzo vettore Long March-4C.

Sviluppato dalla China Academy of Space Technology, il veicolo opererà nell'orbita solare sincrona e stando alla China National Space Administration trasporta una fotocamera Nir, una telecamera iperspettrale e una a infrarossi.

Un altro satellite risorsa, ZY-1 02D, è stato lanciato nello spazio il 12 settembre 2019. I due veicoli spaziali risorsa formeranno una rete per soddisfare l'attuale necessità di dati di telerilevamento a media risoluzione nel monitoraggio e nell'indagine delle risorse naturali, nell'esplorazione mineraria e nel controllo dell'ambiente geologico.

Essi forniranno inoltre servizi per campi quali la riduzione dei disastri, la tutela ambientale, lo sviluppo delle abitazioni, dei trasporti e dell'agricoltura.

Il razzo vettore Long March-4C ha inoltre inviato nello spazio un satellite di piccole dimensioni che appartiene alla Beijing 101 Middle School con a bordo carichi utili quali una piccola fotocamera, attrezzature per l'elaborazione intelligente, oltre che attrezzature necessarie per condurre esperimenti sulla generazione termoelettrica a semiconduttore.

Questo satellite svolgerà inoltre la funzione di insegnamento ausiliario di geografia, esperimenti scientifici e tecnologici oltre che altre attività scientifiche popolari per gli studenti della scuola media.

Si tratta della 403esima missione di volo per la serie di razzi vettore Long March. (XINHUA)