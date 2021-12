Covid: Cina, 485 casi a Xi'an nell'ultima ondata

(XINHUA) - XI'AN, 26 DIC - Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, ha riportato 155 casi di Covid-19 trasmessi a livello locale ieri, portando il numero totale di casi locali confermati nell'ultima recrudescenza a 485, dal 9 dicembre.

Molte infezioni precedentemente non rilevate sono state poi individuate nei tre cicli di tamponi molecolari su larga scala effettuati nella città a partire dal 21 dicembre, secondo quanto dichiarato in una conferenza stampa da He Wenquan, alto funzionario del governo municipale di Xi'an.

Stando al funzionario, potrebbe emergere un alto numero di infezioni nei prossimi giorni, a seguito dei test su larga scala.

Un nuovo ciclo di test è iniziato a Xi'an ieri a mezzogiorno.

Alle 12:00 di oggi, erano più di 11 milioni le persone a cui era stato eseguito il test, ha riferito He. La città ha istituito oltre 4.400 aree di raccolta dei campioni, con oltre 31.000 operatori.

Giovedì scorso, Xi'an ha imposto una gestione chiusa per le comunità e i villaggi al fine di frenare la diffusione dell'ultima recrudescenza del Covid-19. I residenti sono invitati a non lasciare la città a meno che non sia necessario.

