Cina: vendite auto, previsto +6,2% nel 2022

(XINHUA) - PECHINO, 26 DIC - La domanda dei consumatori relativa all'industria automobilistica cinese probabilmente nel 2022 si manterrà in crescita costante, stando a quanto emerge da un rapporto della China International Capital Corporation (Cicc).

Si prevede infatti che le vendite di automobili raggiungeranno 27,22 milioni di unità il prossimo anno, in crescita del 6,2% rispetto al 2021.

Nello specifico, le vendite all'ingrosso di autovetture aumenteranno dell'8,1% anno su anno arrivando a 22,76 milioni di unità, mentre per quelle di veicoli commerciali è previsto un calo del 2,2% a 4,46 milioni di mezzi, secondo il rapporto.

Le vendite di biciclette elettriche raggiungeranno probabilmente le 54 milioni di unità nel 2022, con un incremento del 14,9% rispetto a quest'anno. (XINHUA)