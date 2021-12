Cina: Tibet, consegne espresse in rapida crescita

(XINHUA) - LHASA, 26 DIC - La regione autonoma del Tibet in Cina ha registrato una forte crescita nel settore dei corrieri tra gennaio e novembre di quest'anno, sia in termini di pacchi gestiti che di entrate commerciali. È quanto reso noto dall'amministrazione postale della regione.

Stando agli ultimi dati diffusi, le aziende di consegna espressa in Tibet hanno gestito 13,34 milioni di pacchi durante i primi 11 mesi del 2021, con un incremento del 29,73% rispetto all'anno precedente.

In termini di differenti destinazioni, i pacchi gestiti all'interno del territorio cittadino hanno registrato una crescita più rapida del 45,36% arrivando a 3,34 milioni nel periodo di riferimento.

Le entrate combinate dei servizi espressi del Tibet hanno totalizzato 445 milioni di yuan (circa 70 milioni di dollari), in crescita del 39,15%.

Le ottime prestazioni del settore sono parzialmente attribuibili ai solidi fondamentali economici, dal momento che il Pil della regione è salito del 7,2% nei primi nove mesi del 2021. (XINHUA)