Cina: scuole chiuse per bufera di neve in Hunan

(XINHUA) - CHANGSHA, 26 DIC - In diverse città della provincia dello Hunan, nella Cina centrale, è stato ordinato alle scuole di sospendere le lezioni a causa di una bufera di neve.

La stazione meteorologica provinciale ha emesso un allarme arancione per le basse temperature, la pioggia gelata e la neve alle 16:00 di oggi, oltre a un allarme giallo per le tempeste di neve alle 6:00 di stamattina. La prima neve di questo inverno ha raggiunto molte aree della provincia a partire da ieri sera.

Alle 14:00 di oggi, in 17 contee, città o distretti la quantità di neve caduta ha superato i 10 cm.

Per garantire la sicurezza di insegnanti e studenti, le città di Loudi, Huaihua e Shaoyang e la prefettura Tujia e Miao di Xiangxi hanno emesso una circolare per chiudere le scuole.

La Cina ha un sistema di allerta meteo a quattro livelli, dove il rosso rappresenta il più grave, seguito da arancione, giallo e blu. (XINHUA)