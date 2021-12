Cina: parco eolico collegato alla rete elettrica

(XINHUA) - NANCHINO, 26 DIC - Il più ampio parco eolico offshore della Cina in termini di capacità di singole unità al largo della provincia orientale dello Jiangsu è stato collegato ieri alla rete elettrica con piena capacità.

Stando a quanto diffuso dalla State Grid Jiangsu Electric Power Co, Ltd, l'elettricità generata da 134 pale eoliche nelle acque marine a circa 35 km dalla città di Qidong è stata trasmessa con successo alla rete elettrica con l'ausilio di cavi elettrici sottomarini.

Il progetto eolico offshore di Qidong ha una capacità totale di produzione di energia installata pari a 802 megawatt e dovrebbe inviare alla rete elettrica circa 2,2 miliardi di kWh di elettricità all'anno, ovvero una quantità pari al consumo annuale di 900.000 famiglie.

Al 22 dicembre, la capacità totale installata dei parchi eolici al largo della costa dello Jiangsu che sono collegati alla rete elettrica ha superato i 10 gigawatt.

La provincia della potenza economica sta effettuando la transizione del mix energetico e l'obiettivo è quello di avere il 37% della sua capacità totale installata alimentata da nuove energie, tra cui principalmente quella eolica e quella solare.

(XINHUA)