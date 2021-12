Cina: Nev, previsto oltre 30% quota mercato auto

(XINHUA) - SHANGHAI, 26 DIC - Si prevede che nel 2025 i veicoli a nuova energia (Nev) prenderanno oltre il 30% di quota del mercato automobilistico cinese, secondo il think tank dell'industria dei veicoli elettrici China EV100.

Le vendite di Nev nel più grande mercato automobilistico del mondo dovrebbero superare le 5 milioni di unità nel 2022 e raggiungere almeno 7 milioni di mezzi nel 2025, ha precisato Zhang Yongwei, vicepresidente di China EV100, aggiungendo che in uno scenario ottimistico, le vendite potrebbero persino arrivare a 9-10 milioni di unità nel 2025.

Nel periodo tra gennaio e novembre di quest'anno, le vendite di Nev ammontano a circa 2,99 milioni di unità, con un incremento del 166,8% anno su anno e, secondo la China Association of Automobile Manufacturers, rappresentano il 12,7% di quasi 23,49 milioni di unità nelle vendite totali di nuovi veicoli.

Nei prossimi 3-5 anni, le città di medie e piccole dimensioni e la vasta campagna diventeranno un mercato rilevante al fine di guidare la crescita delle vendite di Nev nel Paese, ha aggiunto Zhang.

Con il ridimensionamento delle sovvenzioni governative nel 2022 e il lancio di modelli di brand stranieri, si presume che i produttori di Nev affronteranno una concorrenza di mercato più aggressiva nei prossimi anni, ha concluso Zhang. (XINHUA)