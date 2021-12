Cina: mercato obbligazionario, emessi 6.340 mld yuan

(XINHUA) - PECHINO, 26 DIC - L'emissione complessiva di obbligazioni in Cina è stata di 6.340 miliardi di yuan (circa 1.000 miliardi di dollari) a novembre, secondo i dati della banca centrale.

L'emissione di obbligazioni del tesoro ha raggiunto 669,76 miliardi di yuan, mentre l'emissione di obbligazioni del governo locale si è attestata a 680,38 miliardi di yuan, secondo la People's Bank of China.

Il mese scorso, l'emissione di obbligazioni finanziarie è stata di 1.010 miliardi di yuan, e l'emissione di obbligazioni societarie ha raggiunto 1.420 miliardi di yuan. L'emissione di titoli garantiti da attività è arrivata a 129,65 miliardi di yuan e quella di certificati di deposito interbancari ha raggiunto 2.390 miliardi di yuan.

Alla fine di novembre, gli obbligazionari in essere tenute in custodia hanno raggiunto 131.700 miliardi di yuan, stando ai dati. (XINHUA)