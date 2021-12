Cina: Jiangxi, identificata antica tomba reale

(XINHUA) - NANCHANG, 26 DIC - Un'antica tomba nella provincia cinese orientale dello Jiangxi è stata identificata come appartenente ai reali dello Stato di Yue nel periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.), stando a quanto reso noto ieri dalle autorità locali.

Due asce-daga con iscrizioni sono i ritrovamenti più rilevanti individuati tra oltre 2.600 pezzi di reperti portati alla luce dal luogo della sepoltura nella città di Zhangshu. A giudicare dalle iscrizioni, gli archeologi ritengono che i proprietari della tomba fossero discendenti di Goujian, un re eccezionale nella storia dello Stato di Yue.

Oltre a questi, sono stati dissotterrati tra gli altri un gran numero di oggetti in legno laccato, giada, strumenti musicali e armi.

Sette bare sono state ritrovate nella camera sepolcrale di 230 metri quadrati e gli archeologi hanno dedotto che le persone sepolte all'interno hanno vissuto nel medio periodo degli Stati Combattenti.

I lavori di scavo e di ricerca dell'area tombale sono iniziati nel 2017 e, stando agli archeologi, le nuove scoperte sono di grande importanza per studiare la storia dello Stato di Yue. (XINHUA)