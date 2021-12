Cina: 'Fireflies in the Sun' in testa al box office

(XINHUA) - PECHINO, 26 DIC - Il film thriller nazionale 'Fireflies in the Sun' è rimasto in cima alla classifica del box office della Cina continentale ieri, secondo i dati del China Movie Data Information Network emessi oggi.

Il film, sequel di 'Sheep Without a Shepherd' uscito nel 2019, descrive la storia di una famiglia povera e di un padre disperato che si impegna al massimo per raccogliere il denaro necessario per l'operazione del figlio.

Nel suo nono giorno di uscita, il film ha guadagnato circa 104 milioni di yuan (circa 16,33 milioni di dollari), pari a quasi il 56% del totale della giornata.

Il film di animazione nazionale 'I am Who I am' si è classificato secondo nella classifica del box office, guadagnando circa 30 milioni di yuan nel suo nono giorno di uscita. Il lungometraggio racconta le storie di tre bambini che realizzano il loro sogno di praticare la danza del leone dopo una dura preparazione.

Al terzo posto, il film romantico cinese 'B for Busy' con un incasso giornaliero di quasi 26,2 milioni di yuan. (XINHUA)