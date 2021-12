Cina al 2° posto per numero di aziende unicorno

(XINHUA) - PECHINO, 26 DIC - La Cina è al secondo posto a livello globale con un totale di 301 aziende unicorno, ovvero startup valutate a oltre 1 miliardo di dollari nel 2021, stando a un nuovo rapporto pubblicato da un istituto di ricerca con sede a Shanghai.

Il Global Unicorn Index 2021 stilato dal Hurun Research Institute mostra che rispetto al 2020, all'elenco sono state aggiunte 74 nuove aziende unicorno cinesi.

I dati mostrano inoltre che a livello globale, la lista presenta 1.058 aziende unicorno, in aumento dell'80% anno su anno.

Gli Stati Uniti sono in testa alla classifica con un totale di 487 aziende unicorno, mentre l'India ha superato la Gran Bretagna piazzandosi al terzo posto con 54 startup.

Il gigante tecnologico cinese Bytedance, società madre della piattaforma video TikTok e della sua versione cinese Douyin, è diventato l'azienda unicorno più di valore al mondo, con un incremento della sua valutazione a 2.300 miliardi di yuan (circa 350 miliardi di dollari) quest'anno.

Pechino ha accolto 91 aziende unicorno nel 2021, al secondo posto per numero di startup dal valore di oltre 1 miliardo di dollari a livello internazionale, mentre Shanghai si è classificata quarta con 71. Shenzhen ha mantenuto la quinta posizione con 32 aziende unicorno. (XINHUA)