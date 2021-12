Cina: 1,34 mln nuovi investitori in mercato azioni

(XINHUA) - PECHINO, 26 DIC - Quasi 1,34 milioni di nuovi investitori hanno aperto conti in Cina per il trading azionario sulle borse di Shanghai e Shenzhen nel mese di novembre. È quanto emerge dai dati della China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (Csdc), secondo i quali questo determina un aumento del 36,38% rispetto al mese precedente.

Dalle cifre si evince inoltre che alla fine del mese scorso, il numero di investitori con conti in A-share era di 196 milioni.

Il Paese ha registrato circa 18,26 milioni nuovi investitori nel suo mercato azionario nei primi 11 mesi di quest'anno, superando la cifra totale del 2020 e raggiungendo un massimo storico dal 2017, stando ai dati della China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. (XINHUA)