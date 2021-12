Commedia d'animazione cinese riceve consensi

(XINHUA) - PECHINO, 25 DIC - Nonostante i moderati ricavi al botteghino realizzati dal 17 dicembre, primo giorno nelle sale, la commedia d'animazione cinese 'I Am What I Am' continua a fare notizia e a ricevere molti elogi.

La pellicola è stata acclamata non solo per aver portato sul grande schermo la 'danza del leone', un'arte popolare che appartiene al patrimonio culturale immateriale della Cina, ma anche per l'approccio realistico e verosimile.

Questa reazione è giustificata considerando soprattutto che i principali titoli d'animazione usciti negli ultimi anni, tra cui 'Ne Zha', 'Jiang Ziya: Legend of Deification' e 'White Snake', sono per lo più basati sulla mitologia antica.

Partendo da una breve introduzione alla danza del leone, un ballo popolare cinese secolare eseguito principalmente per celebrare il Nuovo Anno Lunare, il film segue un adolescente sfortunato del Guangdong, nel sud della Cina, che si unisce a due amici per realizzare un sogno contro ogni aspettativa: diventare il miglior interprete della danza del leone. (SEGUE)