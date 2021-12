Commedia d'animazione cinese riceve consensi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 25 DIC - Rao Shuguang, presidente della China Film Critics Association, ha dichiarato in un'intervista con Xinhua che il film "con i piedi per terra" può segnalare un cambiamento di direzione nel cinema d'animazione cinese, traendo maggiore ispirazione dalla gente comune che lotta per realizzare i miracoli nella vita quotidiana, al posto degli dei nelle storie di mitologia.

La pellicola ha integrato la cultura della 'danza del leone' con la storia di adolescenti che inseguono i propri sogni, riflettendo il fascino della cultura cinese e incarnando lo spirito della nazione, si legge in un commento dell'emittente statale Cctv.

La discussione sull'importanza di 'I Am What I Am' nell'iniettare nuova vitalità nei film d'animazione cinesi è molto diffusa sulle piattaforme dei social media.

"Che sia un enorme successo commerciale o meno, questo film rappresenta una grande incursione nell'esplorazione della produzione cinese di film d'animazione a tema realistico", recita un post su Weibo.

Diretta da Sun Haipeng, la commedia vanta al momento una valutazione di 8,4 su 10 sulla piattaforma di recensioni Douban, con incassi totali pari a circa 86 milioni di yuan (13,5 milioni di dollari) fino a ieri. (XINHUA)