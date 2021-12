Cina: scienziati sviluppano celle solari rigeneranti

(XINHUA) - PECHINO, 25 DIC - Scienziati cinesi e stranieri hanno sviluppato congiuntamente celle solari di perovskite con una capacità di auto-rigenerazione e alta stabilità in ambiente umido, grazie all'introduzione di un polimero.

Le celle solari di perovskite, un nuovo prodotto fotovoltaico sintetico, hanno un eccellente tasso di conversione fotoelettrica di oltre il 25%, come ha dichiarato l'Hefei Institutes of Physical Science (Hfips) dell'Accademia delle Scienze cinese.

Tuttavia questo materiale si degrada facilmente se esposto alle condizioni atmosferiche, a causa della sua sensibilità all'umidità dell'aria.

I ricercatori dell'Hfips e quelli stranieri hanno scoperto congiuntamente che il polivinilpirrolidone, un polimero isolante a catena lunga, è in grado di formare legami idrogeno con gli ioni nelle celle e impedire che l'umidità dell'aria invada i componenti di perovskite.

Nell'esperimento le celle hanno mostrato un decadimento trascurabile dell'efficienza dopo 500 ore di funzionamento a circa il 65% di umidità, così come una rapida capacità di auto-rigenerazione dopo essere state rimosse dall'ambiente umido.

I risultati sono stati pubblicati nel Journal of Energy Chemistry. (XINHUA)