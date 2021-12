Cina: rivista legge per potenziare innovazione

(XINHUA) - PECHINO, 25 DIC - Ieri i legislatori cinesi hanno votato per adottare una revisione di legge, allo scopo di promuovere ulteriormente l'innovazione nella scienza e nella tecnologia.

I legislatori hanno approvato la revisione della legge sul progresso della scienza e della tecnologia in una sessione del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, iniziata il 20 dicembre.

La norma rivista incoraggia la ricerca e lo sviluppo scientifico-tecnologico, con l'intenzione di sostenere l'obiettivo di raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica e la neutralità carbonica.

La legge richiede anche di stabilire e migliorare un solido sistema di laboratori guidato dai centri nazionali, con stabilimenti chiave nazionali come forze di supporto.

Nella revisione della norma sono stati inseriti i premi dedicati a questi settori, compreso quello per la scienza e la tecnologia più importante del Paese, sottolineando il sostegno a livello nazionale per le istituzioni di istruzione superiore nello sviluppo della ricerca di base, così come la coltivazione di talenti in questo campo.

In termini di avanzamento dell'innovazione scientifico-tecnologica regionale, la legge invita tutte le località a sfruttare i vantaggi regionali per scegliere un percorso di sviluppo con caratteristiche locali.

La norma stabilisce inoltre che le amministrazioni a tutti i livelli, le imprese e le istituzioni dovrebbero migliorare il meccanismo di formazione, valutazione e motivazione delle donne scienziato, prendersi cura delle lavoratrici del campo scientifico durante il periodo di maternità, nonché incoraggiarle e sostenerle a svolgere un ruolo maggiore nel progresso della scienza.

La nuova legge revisionata entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022. (XINHUA)