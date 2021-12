Cina: nuova legge sulla protezione delle zone umide

(XINHUA) - PECHINO, 25 DIC - Ieri i legislatori cinesi hanno votato per approvare una nuova legge sulla protezione delle zone umide, stabilendo la prima norma specifica del Paese sulla questione.

I legislatori hanno approvato la legge, che entrerà in vigore il 1° giugno 2022, in una sessione del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo.

Yang Zhaoxia, un esperto di ecologia della Beijing Forestry University, ha dichiarato che l'importanza della nuova legge è il risultato di rafforzare il sistema giuridico cinese nel settore dell'ecologia, in cui erano presenti alcuni punti deboli.

Secondo la norma le amministrazioni a tutti i livelli dovrebbero aumentare la consapevolezza pubblica della protezione delle zone umide attraverso varie campagne, come l'istituzione della 'giornata della protezione delle zone umide' o della 'settimana della protezione delle zone umide'.

Anche le autorità che si occupano dell'istruzione e le scuole sono invitate ad aumentare la consapevolezza degli studenti sulla protezione di queste aree. (SEGUE)