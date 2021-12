Cina: nuova legge sulla protezione delle zone umide (2)

(XINHUA) - PECHINO, 25 DIC - In base al provvedimento, il Paese asiatico eserciterà l'amministrazione delle zone umide a diversi livelli e gli ambienti di questo tipo più importanti dovrebbero essere portati all'interno della 'linea rossa' di conservazione ecologica.

Un catalogo nazionale delle zone umide importanti sarà rilasciato dalle autorità forestali e dei pascoli e da altri dipartimenti correlati del Consiglio di Stato per una migliore gestione di tali aree. Secondo la legge, dovrebbero essere istituiti anche segnali di protezione.

La norma appena approvata proibisce a qualsiasi organizzazione o individuo di distruggere l'habitat degli uccelli e della vita acquatica nelle zone umide e al suo interno vengono evidenziate anche le disposizioni sulla protezione delle paludi di torba e delle mangrovie.

Secondo la legge, è vietato sfruttare la torba delle paludi o le loro acque sotterranee senza autorizzazione.

Inoltre, è vietato occupare o scavare stagni nelle zone umide che contengono mangrovie, così come abbattere, estirpare, trapiantare queste piante, o sfruttarne eccessivamente i semi, tra le altre attività.

La norma include disposizioni sulla creazione di un sistema di compensazione per la conservazione ecologica, richiedendo un maggiore finanziamento da parte del governo per la protezione delle zone umide di vitale importanza. (XINHUA)