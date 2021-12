Cina: importate 41 tonnellate di legno dalla Russia

(XINHUA) - LANZHOU, 25 DIC - Circa 41,6 tonnellate di legno di betulla sono state trasportate dalla Russia alla città di Wuwei, nella provincia del Gansu nella Cina nordoccidentale. Lo ha reso noto la dogana di Lanzhou, il capoluogo provinciale.

Il lotto di legname è stato trasportato a Wuwei dopo essere stato sanificato al porto di Alataw Pass, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur nella Cina nordoccidentale.

Wuwei, situata all'estremità orientale del Corridoio di Hexi, era un'importante città commerciale sull'antica Via della Seta.

Qui è stato costruito l'interporto internazionale del Gansu (Wuwei), che è diventato un'importante piattaforma per l'apertura della provincia verso ovest.

Nel 2016, il Wuwei International Land Port appunto, è stato approvato come sito di supervisione designato per il legname importato, diventando il secondo sito di questo genere per il legname importato nella regione interna della Cina dopo Ganzhou, nella provincia dello Jiangxi. Nel 2019, l'interporto ha superato l'ispezione della General Administration of Customs ed è stato messo in funzione, attirando molte imprese di lavorazione del legno. (SEGUE)